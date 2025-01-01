رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، الثلاثاء، أن القوات الفرنسية ستنسحب من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ليتواصل، الخروج العسكري للقوة الاستعمارية السابقة من المنطقة.

وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة نهاية العام، قال واتارا إن مواطني ساحل العاج عليهم أن يفتخروا بتحديث قدرات قواتهم المسلحة.

وأضاف “في هذا السياق، قررنا الانسحاب المنسق والمنظم للقوات الفرنسية”.

وتدرس فرنسا خفض وجودها العسكري في دول غرب ووسط إفريقيا، بما في ذلك ساحل العاج، إلى 600 جندي من نحو 2200 حاليا، حسبما ذكرت مصادر لرويترز في نوفمبر.

وسحبت فرنسا، التي انتهى حكمها الاستعماري في غرب إفريقيا خلال ستينيات القرن العشرين، جنودها بالفعل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك البلدان وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.

وأنهت حكومة تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد المتشددين في المنطقة، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر.

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