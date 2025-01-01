شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: قانون المسئولية الطبية لحماية المريض والطبيب والمناقشات حوله صحية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك تقارب فى الرؤى تم بين الحكومة ومطالب نقابة الأطباء ولجنة الصحة بالبرلمان حول مناقشات قانون المسؤولية الطبية، مفيدا بأن هناك استجابة لمعظم المطالب التى هى منطقية وحقيقية.

وأضاف مجدى مرشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى إم سى، أن قانون المسؤولية الطبية هو حلم منذ زمن بعيد لوضع الضوابط فى العلاقة بين المريض والطبيب، موضحا أن القانون يساعد على أن الأمور تسير بسلاسة والجميع يأخذ حقه والقانون لحماية المريض والطبيب، والنقاش بين الحكومة والنواب ونقابة الاطباء نقاش صحي.

وأشار، إلى أنه تقدم قبل ذلك فى برلمان 2015 بقانون مسؤولية طبية ونفس نقاط الخلاف كانت موجودة ولكن لم يخرج للنور، موضحا أن كلمة الأخطاء الطبية ليست فى محلها ولكنها أضرار لحقت بمتلقى الخدمة وليس كلها أخطاء طبية و75% من الحالات التى يحصل فيها ضرر للمريض بتبقى مضاعفات وهذا منصوص عليه عالميا ودى مضاعفات أو أثر جانبى وارد لذلك لا عقاب ولا عتاب على الطيب.