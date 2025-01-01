شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 1000 قطعة ملابس للأطفال بالقليوبية ضمن حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات في كل المناسبات، ولعل مع بداية الشتاء كان للتحالف الوطنى انتشار واسع لتقديم الخدمات اللازمة للأكثر احتياجا مع حلول فصل الشتاء، ويستمر التحالف الوطنى في تقديم الدعم، حيث كان آخر فعالياته ما قام به في إطار حملة "إيد واحدة"، حيث تم توزيع 1000 قطعة ملابس شتوية جديدة على الأطفال من أبناء الأسر المعيلة والمستحقة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقد شملت المبادرة توزيع البناطيل الجينز، والجواكت الشتوية عالية الجودة، والتيشرتات الشتوية، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر ومساعدتهم على مواجهة برد الشتاء القارس.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسعيه الدائم لمساندة جهود الحكومة في توفير الدعم اللازم للمواطنين، خاصةً الفئات الأولى بالرعاية.