شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. مقتل ضابطة شرطة وإصابة زميلها بجروح خطيرة دهسًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قائد الشرطة النيوزيلندية أن سائقا دهس شرطيين اثنين كانا يقومان بدورية مشاة في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، مما أسفر عن مقتل ضابطة منهما وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأحدث الهجوم ضجة كبيرة في نيوزيلندا، حيث يعد مقتل ضباط شرطة أثناء أداء واجبهم أمرا نادر الحدوث.

ووفقا لمفوض الشرطة ريتشارد تشامبرز، صدم السائق بسيارته الضابطين بسرعة أثناء قيامهما بدورية روتينية في ساحة انتظار سيارات، قبل أن يستدير ويصطدم بسيارة شرطة. حادث دهس في نيوزيلندا وجرى القبض على رجل / 32 عاما / ووجهت إليه تهم متعلقة بالحادث بعد وقت قصير من وقوعه، حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

وتوفيت الضابطة في المستشفى المحلي بعد ساعات من الحادث، أما الضابط الآخر فهو في حالة خطيرة لكنه يتوقع أن يتعافى بشكل كامل، بحسب تشامبرز.

وقال تشامبرز، في بيان، إن اثنين من أفراد الجمهور أصيبا أيضا في الحادث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ليلة رأس السنة وأضاف تشامبرز إن الضابطين كانا يعملان في ليلة رأس السنة الجديدة للحفاظ على سلامة الأشخاص في ليلة مخصصة للاحتفال.

وقال تشامبرز إنه "يعتريني الحزن الشديد لأن جهودهما للقيام بذلك انتهت بعمل لا معنى له"، وجرى صعق سائق السيارة بالكهرباء حيث تم القبض عليه في مكان الحادث.