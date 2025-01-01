شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: تراجع إيرادات المجرى الملاحى نتيجة اضطرابات البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إضطرابات البحر الأحمر، تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بواقع 62% مقارنة بالعام 2023، حيث انخفضت عدد السفن المارة في القناة بنحو 55%، وانخفاض 66% في الحمولات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناه السويس،وفد لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة النائبين اللواء أحمد العوضي واللواء أسامة منتصر، في زيارتهم الميدانية إلى قناة السويس.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن التحديات في البحر الأحمر دفعت العديد ملاك ومشغلى السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة، حيث بلغ عدد السفن التي تحولت لرأس الرجاء الصالح نحو 9374 مقابل 329 سفينه دخلت عبر قناه السويس.

وشدد أسامة ربيع علي أن قناه السويس تعمل علي مدار الأربع وعشرون ساعه وتقدم خدماتها، حيث يمر يوميا ما بين 32-35 سفينة يومياً.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس في كلمته، إلي لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تناول التحديات المحيطة التي أثرت علي انخفاض الايرادات، والمشروعات الجارية لتحديث المجري الملاحي، قائلا : " لدينا قائد حكيم .. يعي جيدا كيفيه التعامل مع التحديات المحيطة بمصر، واخد باله من كل شيء ومقدر، وممسك لزمام الأمور .. في الوقت الذي يحاول البعض جر مصر إلي مآخذ آخري".

ونوه أسامة ربيع، إلي إجراء عدد من اللقاءات مع كافه المهتمين بالنقل البحري وغرفه الملاحة الدولية وكانت رسالتنا إننا علي الساحة قناه السويس تعمل بقوه وستظل الأكثر أمانا، وجاءت تصريحاتهم بالتأكيد علي عوده التوكيلات بمجرد توقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر.

وكشف رئيس هيئة قناه السويس إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحى لقناة السويس، بما يعمل علي تعريز قيمتها ودورها فى سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وفي مقدمه ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبى بالكامل.