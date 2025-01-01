شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة النواب": عقوبات الخطأ الطبى لن تتضمن الحبس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على إجراء عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وليس فقط إلغاء المادة التي تجيز الحبس الاحتياطي.

وأضاف في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أن أي عقوبة أقل من سنة لا يوجد فيها حبس احتياطي، بموجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتابع: عقوبات الخطأ الطبي لن يكون فيها حبس احتياطي.

من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب أعلن الاتجاه لحذف المادة ٢٩، ومجلس النواب في كافة القضايا هذا النهج الجديد الذي ينتهجه المجلس صاحب التاريخ الطويل الذي يستمع لكل الآراء وينحاز للأصلح والأصوب، وشدد على ضرورة خروج مشروع قانون متوازن للمسئولية الطبية.



بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب



بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب



بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب