شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بالتوسع فى زراعة الغابات الشجرية فى الظهير الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

استعرض النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة متمثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة المنيا في حسن استغلال ناتج مياه الصرف الصحي المعالج للتوسع في زراعة الغابات الشجرية، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا، الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من القطاعات، وذلك بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة للرد على تساؤلات النواب.

وعلق النائب احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: "الغابات الشجرية كانت تتم فى الماضى بشكل غير مخطط له مسبقا، ولكن الآن الأمر اختلف وأصبح هناك رؤية فى تنفيذ الغابات الشجرية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة الثاية، وفى نفس الوقت لتوفير على الدولة المعالجة الثلاثية، وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة من الأشجار فى توفير العملة الصعبة المستخدمة فى استيراد الأخشاب أو فى ماكينات محطات المعالجة الثلاثية.

وقال فرج زكي، ممثل وزارة الإسكان، إن الأمر يتعلق محطتين، الأولى دير العذراء، وهناك أمور فنية فى هذا الصدد، ولكن الأمر يتعلق بالموقع حيث تقع فى منطقة صخرية، ومن ثم يصعب زراعة الأرض غابات شجرية، وفي حال التخلص من المياه فى رافد مياه عذب يتطلب الأمر أن تصبح المحطة معالجة ثلاثية، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الأمر برمته من حيث التكلفة والأراضي المخصصة لها.

وقال ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب، تم عقد العديد من الاجتماعات فى هذا الصدد ، جميعها انتهت إلى أهمية إيجاد مسار بديل أو التخلص منها بشكل آمن ولكن هذا يتطلب أن تصبح محطة معالجة ثلاثية.

ومن جانبه، قال وكيل كلية الزراعة بجامعة المنيا، إن التربة المجاورة بالمحطة صخرية ولا تصلح للزراعة، ومن ثم حال توفير إمكانية مد خط التخلص من المياه لمسافة أطول لا مانع من ان تصبح المحطة معالجة ثنائية، ويتم استغلالها فى الزراعة الغابات الشجرية.

وانتهت اللجنة لتقديم دراسة حقيقية حول طبيعة التربة المجاورة للمحطة، وتحليل عينة منها لمعرفة مدى صلاحيتها للزراعة من عدممه، وذلك للوقف على إمكانية الزراعة، أو البحث عن مد الخطوط لمنطقة مجاورة ، على أن يتم مراعاة التخلص من المياه فى شكل معالجة ثنائية لتوفير الدولارات على الدولة فى عملية استيراد فلاتر للمحطة الثلاثية، وفى نفس الوقت حسن استغلال الظهير الصحراوي فى زراعة غابات شجرية.