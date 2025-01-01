شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى سابق: حزب الجبهة الوطنية خرج من رحم الجماهير وسيدافع عن حقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف عنانى عضو مجلس النواب الأسبق وأحد قيادات حزب الجبهة الوطنية إن الدولة المصرية تخطو خطوات ناجحة في النهوض بالحياة الحزبية ودعمها، لافتا إلى أن الدستور فى مادته الخامسة يؤكد على دعم التعددية الحزبية، وهو الأمر الذى نشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤلية.

واضاف عناني أن الأحزاب السياسية ذراع الدولة للنهوض بها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال طرح مختلف السياسات التي تعبر عن المواطن واحتياجاته، والدفاع عن حقوقة الأساسية ومنها تعليم جيد وتوفير فرص عمل للشباب وبناء منظومة صحية عادلة.

وأستطرد قائلا: "سنعمل صباحا ومساء لخدمة أهلنا والدفاع عن حقوق الجماهير.. وحزبنا يعبر عن حالة تنوع واصطفاف وطنى تحتاجه مصر الآن أكثر من أى وقت مضى.