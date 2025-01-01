شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ببورسعيد يشارك فى احتفالات رأس السنة الميلادية بتوزيع هدايا تذكارية والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء من المحبة والإخاء، وفي إطار فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بجميع المحافظات بمناسبة رأس السنة الميلادية، شارك التحالف الوطني في محافظة بورسعيد الأخوة المسيحيين احتفالاتهم برأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال توزيع هدايا تذكارية على المصلين في 12 كنيسة بمختلف مناطق المحافظة.

جاءت هذه المبادرة تأكيدًا على الروابط الوطنية العميقة بين أبناء الوطن الواحد، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم للأجواء التي تسودها روح التعاون والمودة بين جميع فئات المجتمع.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا من الحاضرين الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس الوحدة الوطنية في مصر.



التحالف الوطني ببورسعيد يشارك في احتفالات رأس السنة الميلادية 4



التحالف الوطني ببورسعيد يشارك في احتفالات رأس السنة الميلادية 3



التحالف الوطني ببورسعيد يشارك في احتفالات رأس السنة الميلادية 2



التحالف الوطني ببورسعيد يشارك في احتفالات رأس السنة الميلادية 1