شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: 2025 عام استكمال بناء مصر والجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، أن العام الجديد يأتي في وقت تشهد فيه مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، والتي انطلقت في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وضعت مصر على المسار الصحيح نحو التنمية المستدامة وبمشاريع قومية وعملاقة يراها العالم كله.

وأشار رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية في مصر قد أنجزت العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، التي تخدم المواطن المصري وتحسن جودة حياته بشكل عام، وسيكون عام 2025، عام استكمال مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد النائب أن، النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية تُظهر التزام القيادة السياسية بمواجهة التحديات وتحقيق رؤية مصر 2030، واستكمالًا لمسيرة البناء والعمل الجاد لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

واختتم الدكتور حسين خضير، بالإشادة بالمشروعات والمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، وتكافل وكرامة، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر، فهناك تفاؤل بمستقبل مشرق لمصر.

وهنأ النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية، ورجال الشرطه والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2025. قائلا إن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة ومواصلة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.