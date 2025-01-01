شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: نجدد دعمنا لكافة جهود القيادة السياسية بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، سائلا: "المولى عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار".

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن العام الميلادي الجديد يأتي وسط تحديات يشهدها العالم أجمع، وكذلك تغيرات جيوسياسية كبيرة، الأمر الذي يتطلب تكاتف دولي في مواجهة تلك التحديات.

وأضاف حزب حماة الوطن أنه مع تصاعد وتيرة الصراعات والنزاعات في العديد من المناطق على مستوى العالم، تسعى مصر بشتى السبل من أجل إقرار السلام الشامل، لوقف نزيف الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء.

وقال الحزب " ونحن نستقبل العام الجديد، يجدد حزب حماة الوطن، دعمه لكافة جهود القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على الجبهة الداخلية المصرية، وكذلك المساعي الرامية لمساندة دول الأشقاء في تجاوز تلك المحن".

