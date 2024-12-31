شكرا لقرائتكم خبر عن بورتوريكو تستقبل العام الجديد بانقطاع شامل للتيار الكهربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غطى انقطاع التيار الكهربائي معظم أنحاء إقليم جزر بورتوريكو صباح الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه هذه الأراضي التابعة لأمريكا للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت شركة لوما إنرجي، وهي شركة خاصة تشرف على نقل الكهرباء وتوزيعها في أنحاء الإقليم اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 2ر1 مليون من أصل 47ر1 مليون عميل انقطعت عنهم الكهرباء.

ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع الواسع النطاق للتيار الكهربي، أو متى يتوقع عودته. محاولات لحل المشكلة قالت لوما عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، إنها على اتصال بالأطقم والشركات التي تشرف على توليد الطاقة في بورتوريكو لحل المشكلة.

وأضافت أنها سوف تقدم التفاصيل في أقرب وقت ممكن.