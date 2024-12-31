شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الأخيرة.. أمريكا تصرف 3.4 مليار دولار دعمًا لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرفت وزارة الخزانة الأمريكية دفعة قيمتها 3.4 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية في أوكرانيا.

يذكر أن هذه الدفعة هي الأخيرة من حزمة التمويلات التي تضمنها قانون المخصصات الإضافية للأمن في أوكرانيا 2024 الذي أقره الكونجرس الأمريكي في وقت سابق ويتم صرفها بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان "دعمنا المباشر للميزانية (في أوكرانيا) مازال مشروطا بالإصلاحات الخاصة بتعزيز تطبيق القانون وتحسين مستوى الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ودعم قواعد مكافحة الفساد". الحرب الروسية الأوكرانية يأتي الدعم المباشر للميزانية في أوكرانيا في وقت حرج مع تكثيف روسيا لهجماتها على منشآت البنية التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا.

وتابعت يلين: "المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة وحلفائنا حيوية لدعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن سيادتها وتحقيق السلام العادل من خلال المحافظة على الخدمات الحكومية الحيوية التي تدعم معركة الدولة الشجاعة ضد الغزو الروسي".