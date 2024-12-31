شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الشيوخ: الأحزاب بدأت تتفاعل مع التحديات وحصلت على ثقة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه كان هناك تعطش للحياة السياسية فى الشارع المصرى والذى ظهر وتم ترجمته بعد 2011 فى إطلاق وتأسيس حوالى 108 حزب سياسى.

وأضافت سماء سليمان خلال حلولها ضيفة ببرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه بعد ثورة 30 يونية فى 2013 بدأت الحياة السياسية تتبلور بشكل جديد مع مجلس النواب فى 2015 ودخلت أحزاب سياسية البرلمان، وحدث ائتلاف للأحزاب من أجل دعم مصر وأن يكون هناك توافق فى الآراء وحول القوانين المختلفة التى يتم مناقشتها.

وأوضحت سماء سليمان، أن الحياة السياسية مرت بتطور آخر مع انتخاب مجلسى النواب والشيوخ، فى 2020 وبدأت تظهر أحزاب كبيرة وعلى رأسها حزب مستقبل وكطن والوفد وحماة الوطن، ومن 2020 وحتى الآن انتشرت هذه الأحزاب فى الشوارع وقاموا بأنشطة عديدة فى المراكز والقرى والنجوع وأصبحت لهم شعبية كبيرة.

ولفت سماء سليمان إلى أن الأحزاب قامت بدور كبير وانتشرت جغرافيا وأصبح لديها عدد أكبر من الأعضاء، وبدأت تتفاعل مع التحديات التى تواجه مصر، وتحصل بالتدريج على ثقة أكبر لدى المواطنين، مما انعكس فى الانتخابات الرئاسية حيث جمعت الأحزاب توكيلات كبيرة لدعم الرئيس، وهناك تطور فى الأحزاب السياسية، كما أن الدور الاجتماعى الذى قامت به الأحزاب هو دور استثنائى.



