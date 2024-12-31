شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.5 درجة.. زلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران والان نبدء بالتفاصيل

زلازل إيران

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني، بأن هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و48 دقيقة بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، وعلى عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض، بحسب وكالة (إرنا).ولم ترد على الفور بعد أي تقارير بشان الخسائر المترتبة على الزلزال.وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح التكتونية الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.