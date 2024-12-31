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بقوة 4.5 درجة.. زلزال يضرب محافظة كرمان جنوبي إيران

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د ب أ- كرمان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قرية "سيرج" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني، بأن هذا الزلزال وقع عند الساعة السادسة و48 دقيقة بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، وعلى عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض، بحسب وكالة (إرنا).
ولم ترد على الفور بعد أي تقارير بشان الخسائر المترتبة على الزلزال.

زلازل إيران

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح التكتونية الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
وكان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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