إيهاب حمادة: في اليوم الـ61 بعد الهدنة سنكون في موقع نذيق فيه الإسرائيلي بأسنا

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" إيهاب حمادة، الى أننا "مرتاحين لأن ما يجري بلبنان يؤسس لرؤية على الآخرين أن يناقشوا فيها، وما لم يستطع الاحتلال أن ياخذه بالحرب يحاول تحقيقه بالسلم".

ولفت حمادة، في حديث لـ"الميادين"، الى أن "المقاومة هي التي تحمي وتمنع العدو من استباحة الأرض"، معلناً أنه "في اليوم الـ61 بعد الهدنة سنكون في موقع نذيق فيه الإسرائيلي بأسنا".

وأضاف "مشتبه من يظن أن حزب الله تعب ونحن نمتلك من الإمكانات والعقول ما يمكننا من أن نكون في موقع مواجهة الاحتلال، وآثار التغيرات في سوريا علينا ليست كما يقدمها البعض".

وذكر أن "حتى الآن لم نلمس جدية من اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار، وإذا أقدم الاحتلال على أي خطوات ضد لبنان من جهة الشرق إثر تمدده في سوريا فإننا سنمارس واجبنا الوطني".