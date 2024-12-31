مسؤول أممي: إسرائيل رفضت أكثر من 140 طلبا للوصول إلى شمالي غزة

أفاد مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية جوناثان ويتال، بأن "السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 طلبا أمميا للدخول إلى شمالي قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين".

وأوضح ويتال، أن "الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته الجوية على منطقة جباليا والمناطق المحيطة بها، مستهدفا المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية"، مضيفاً "حاولنا الوصول إلى شمالي غزة خلال الشهرين الأخيرين، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 مرة طلباتنا".

ولفت الى أن "العائلات الفلسطينية في منطقة جباليا تعيش تحت حصار إسرائيلي لأكثر من شهرين".

وشدد على أن "الفلسطينيين المهجرين قسرا من شمالي غزة من مناطق مثل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، يعيشون تحت ظروف صعبة للغاية في محيط مدينة غزة".