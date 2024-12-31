إصابة 7 مدنيين بتفجير إرهابي في تل رفعت بمحافظة حلب

أصيب 7 مدنيين في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، بمدينة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا. وأوضحت مصادر محلية أن بين المدنيين المصابين طفل صغير. وطوقت القوات الأمنية المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي تسبب بخسائر مادية في المباني المجاورة.

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