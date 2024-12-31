أشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الى أنني "سعدت باتصال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر و سوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السوري: عبد العاطي أكد لي على أهمية دور سوريا ومصر في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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