أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أن "مجاهدينا في سرية عنبتا تمكنوا مساء أمس، الساعة 7:08 م، من استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، مما أدى إلى إعطابها وإخراجها عن الخدمة خلال اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": استهدفنا آلية عسكرية ما أدى إلى إعطابها وإخراجها عن الخدمة خلال اقتحام شرق طولكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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