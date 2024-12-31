قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي بوفد من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق

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التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (ابو محمد الجولاني) في دمشق وفدا يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، بحسب ما أفاد مكتبه، وذلك وسط مشاعر قلق تسود الأقليات في سوريا ومساع للحصول على ضمانات من السلطات الجديدة.
ونشرت "القيادة العامة" في سوريا صورة تظهر الشرع مرتديا بزة وربطة عنق يجتمع بالعديد من ممثلي الكنائس المسيحية من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت.
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