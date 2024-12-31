هآرتس: إسرائيل تواصل عرقلة زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

ذكرت صحيفة "هآرتس" بان الحكومة الإسرائيلية واصلت المماطلة في الاستجابة لمطالب السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، والذين يعانون من ظروف احتجاز وُصفت بأنها غير إنسانية.
وتقدمت الحكومة إلى المحكمة العليا بإسرائيل بطلب هو السادس من نوعه لتأجيل النظر في التماس يطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وفق الصحيفة العبرية.
وذكرت الصحيفة أن الالتماس قدمته منظمات حقوقية في شباط الماضي لاستئناف زيارات الصليب الأحمر التي توقفت منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.
وبررت الحكومة طلبها باستنفاد النقاش الجاري مع الولايات المتحدة حول الموضوع، وطلبت تأجيل تسليم موقفها النهائي للمحكمة للمرة السادسة عشرة، متذرعة بـ"أسباب أمنية وسياسية حساسة".
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