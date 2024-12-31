إجلاء عائلات ضباط الجيش السوري من مساكنهم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: قال سكان ومقاتلون إنه تم إجلاء عائلات ضباط الجيش الذين خدموا في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من مساكنهم المدعومة داخل تجمع سكني، وذلك لإفساح المكان لأفراد من المعارضة المنتصرة وعائلاتهم للاستقرار بها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويُعد تجمع معضمية الشام الذي يُؤوي مئات الأشخاص داخل أكثر من 12 مبنى، واحداً من عدة تجمعات خُصّصت للضباط في عهد الأسد.

ومع إعادة هيكلة الجيش بالقوات التي كانت من المعارضة، وتسريح الضباط الذين خدموا في عهد الأسد، لا تشكّل عمليات إخلاء مساكن الضباط أي مفاجأة.

لكن إحلال مقاتلين قضوا سنوات في أراضٍ ريفية فقيرة كانت تسيطر عليها المعارضة محل ضباط الأسد سريعاً يُظهر التحول المفاجئ في حظوظ مؤيدي كل جانب في الصراع.

وكُتبت أسماء فصائل المعارضة التابعة لجماعة «هيئة تحرير الشام» التي استولت على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالطلاء على مداخل المباني؛ لتحديدها على ما يبدو لمقاتلي كل فصيل.

وقال ثلاثة مقاتلين في التجمع السكني، وأربع نساء يقمن هناك، ومسؤول محلي يجهّز الوثائق للمغادرين، إن عائلات الضباط أُعطيت مهلة خمسة أيام للمغادرة.