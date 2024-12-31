شكرا لقرائتكم خبر عن "النور" يرحب بتدشين حزب الجبهة الوطنية: نأمل أن تكون التعددية فى صالح المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور بتدشين حزب الجبهة الوطنية، قائلًا إن المشاركة تأتي من حرصنا على إثراء الحياة السياسية والحزبية، فالنظام السياسي وفق ما نص عليه الدستور يقوم على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري.

وأكمل "منصور" أننا نأمل أن تكون التعددية الحزبية في صالح المجتمع المصري والتنافس بينها تنافسا من أجل الصالح العام للبلاد، خاصة ونحن في ظروف اجتماعية وإقليمية تستدعي بث روح الأمل مما يعزز تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.

وأشار رئيس حزب النور إلى أن التعددية الحزبية لا تكون إلا بفتح المجال العام وتعاون الجميع على أرضية وطنية مشتركة بلا إقصاء أو تهميش لرأي أحد، مع ضرورة إيجاد قوانين منظمة للعملية الانتخابية تضمن تمثيل جميع فئات الشعب وتسمح للتنافس الشريف وتمنع المال السياسي من التدخل في اختيارات الشعب.

وشارك الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور والدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، في حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية، بدعوة من الهيئة التأسيسية للحزب.