صواريخ وطائرات دون طيار تضرب كييف ومناطق أوكرانية أخرى

في تصعيد جديد للصراع الروسي الأوكراني، شنت روسيا، هجوماً جوياً مكثفاً استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى، مستخدمة الصواريخ والطائرات دون طيار. الهجوم الذي وقع خلال ساعات الصباح المبكرة أثار موجة من الإنذارات في أنحاء البلاد، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية عن سقوط حطام صاروخي في العاصمة دون وقوع إصابات مباشرة. هذا التصعيد يأتي في وقت تتزايد فيه المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، مع إعلان الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم كييف في مواجهتها المستمرة.

مصنع البارود

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ضربت بنجاح قاعدة جوية أوكرانية ومصنعا للبارود.

وتم تدمير ما يقرب من نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا أثناء الحرب، كما أصبحت انقطاعات الكهرباء المتكررة أمرا شائعا ومنتشرا على نطاق واسع.

وقدم حلفاء كييف الغربيون أنظمة دفاع جوي لمساعدة أوكرانيا في حماية البنية التحتية الحيوية، لكن روسيا سعت إلى إغراق دفاعاتها الجوية بضربات مشتركة تتضمن أعدادًا كبيرة من الصواريخ والطائرات دون طيار.

وتأتي الهجمات الروسية في وقت تخيم فيه حالة من عدم اليقين على مسار الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل، بإنهاء الحرب وأثار الشكوك حول ما إذا كان الدعم العسكري الأمريكي الحيوي لكييف سيستمر. أسلحة إضافية

وأعلن الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة سترسل أسلحة إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى أوكرانيا، في الوقت الذي تعمل فيه إدارته بسرعة على إنفاق كل الأموال المتاحة لديها لمساعدة كييف في محاربة روسيا قبل تولي ترمب منصبه.

وردت أوكرانيا على روسيا بسلسلة متواصلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات دون طيار على مدار العام.

مستودع للنفط

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 68 طائرة أوكرانية دون طيار فوق عدة مناطق في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء وأغرقت ثمانية قوارب غير مأهولة في البحر الأسود. وبين رئيس منطقة سمولينسك في غرب روسيا فاسيلي أنوخين أن شظايا طائرة دون طيار سقطت على أراضي مستودع للنفط، مما أدى إلى اندلاع حريق. وفي شبه جزيرة القرم المحتلة من روسيا، قال رئيس مدينة سيفاستوبول المعين من قبل موسكو، ميخائيل رازفوزهايف، إن الدفاعات الروسية أسقطت أربع طائرات دون طيار هاجمت المدينة وأغرقت قاربين غير مأهولين بالقرب من الشاطئ.

وفي هذه الأثناء، ادعت مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، المعروفة باسمها المختصر GUR، أن إحدى طائراتها البحرية دون طيار أسقطت مروحية روسية بصاروخ، في أول مرة يتم فيها تدمير هدف جوي بواسطة سفينة غير مأهولة.

وقالت إن طائرة دون طيار من طراز ماجورا في 5 تابعة للبحرية أسقطت مروحية روسية من طراز مي-8 بصاروخ من طراز آر-73 بالقرب من رأس تارخانكوت، أقصى نقطة غربية في شبه جزيرة القرم. وأضافت أن مروحية روسية أخرى تضررت لكنها تمكنت من الوصول إلى مطار.

سلسلة الهجمات

كانت روسيا هي صاحبة المبادرة هذا العام حيث نجح جيشها في اختراق الدفاعات الأوكرانية في الشرق بشكل مطرد في سلسلة من الهجمات البطيئة ولكن الثابتة.

ولكن في أغسطس، شنت أوكرانيا غارة على منطقة كورسك الروسية، التي فاجأت موسكو، ووجهت ضربة قوية لهيبة الكرملين. وتمكن الجيش الروسي من استعادة بعض أراضي المنطقة من القوات الأوكرانية، ولكنه فشل في طردها بالكامل.

1. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف قاعدة جوية أوكرانية ومصنع للبارود بنجاح

2. دُمرت نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب وانقطاعات الكهرباء أصبحت شائعة

3. قدمت الدول الغربية أنظمة دفاع جوي لحماية البنية التحتية الأوكرانية لكن روسيا تعتمد على تكتيكات إغراق الدفاعات الجوية

4. الهجمات الروسية تأتي وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبل الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات

5. الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب تعهد بإنهاء الحرب وأثار تساؤلات حول استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا

6. إدارة الرئيس بايدن أعلنت عن حزمة أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم أوكرانيا قبل انتقال السلطة

7. الدفاعات الروسية أسقطت 68 طائرة أوكرانية دون طيار وأغرقت ثمانية قوارب غير مأهولة في البحر الأسود

8. شظايا طائرة أوكرانية دون طيار أشعلت حريقًا في مستودع نفط في منطقة سمولينسك

9. الدفاعات الروسية أسقطت أربع طائرات دون طيار وأغرقت قاربين في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

10. مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أعلنت عن إسقاط مروحية روسية بصاروخ من طائرة بحرية دون طيار

11. الجيش الروسي حقق تقدمًا تدريجيًا في الشرق الأوكراني بسلسلة هجمات ثابتة

12. غارة أوكرانية على منطقة كورسك الروسية وجهت ضربة لهيبة الكرملين لكن الجيش الروسي تمكن من استعادة بعض الأراضي دون طرد كامل للقوات الأوكرانية