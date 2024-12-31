استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: People survey the destruction at Gaza's Jabalia refugee camp, following Israeli strikes on the enclave, October 14, 2023 in this still image from video obtained by REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

الخليج 365_واس

استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تجمعًا للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

وفي موضوع آخر، أعلن الإحصاء الفلسطيني عن انخفاض عدد سكان غزة بمقدار 6% مع نهاية 2024 بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني، وإصابة وفقدان آلاف معظمهم من الأطفال والنساء.

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