شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: People survey the destruction at Gaza's Jabalia refugee camp, following Israeli strikes on the enclave, October 14, 2023 in this still image from video obtained by REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.