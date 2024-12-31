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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تجمعًا للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.
وفي موضوع آخر، أعلن الإحصاء الفلسطيني عن انخفاض عدد سكان غزة بمقدار 6% مع نهاية 2024 بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني، وإصابة وفقدان آلاف معظمهم من الأطفال والنساء.
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