عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم مستوطنون اليوم، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، عرقلت وصول المصلين للأقصى.

في موضوع آخر، اقتحمت قوات الاحتلال أجزاءً واسعة من مدن رام الله، وقلقيلية، ونابلس، وأريحا، وطولكرم، واعتقلت نحو 14 فلسطينيًا.

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