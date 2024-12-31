شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. مذكرات لتوقيف الرئيس المعزول يون وتفتيش مكتبه والان نبدء بالتفاصيل

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عزل الرئيس الكوري

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أصدرت مذكرات لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول وتفتيش مكتبه.وأفاد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى في بيان بأن محكمة منطقة سول الغربية أصدرت مذكرة توقيف ضد يون على خلفية إعلانه المفاجئ والقصير لحالة الطوارئ العسكرية في وقت سابق من هذا الشهر.وقالت الوكالة إنها تحقق فيما إذا كان إعلان حالة الطوارئ العسكرية يشكل تمردا، وجرى تعليق صلاحيات يون منذ أن صوت البرلمان الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة على عزله في 14 ديسمبر.ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كان يجب إقالة يون من منصب الرئيس أو إعادته إلى منصبه.ومع ذلك، تجاهل يون الطلبات المتكررة من سلطات التحقيق للمثول للاستجواب والسماح لهم بتفتيش مكتبه.وبمجرد احتجاز يون، يتعين على المكتب اتخاذ قرار في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كان سيجري تقديم طلب آخر لاحتجازه لفترة أطول أو إطلاق سراحه، حسبما أفادت يونهاب.