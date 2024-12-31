شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مضيف طيران بعد هبوط اضطراري لطائرة تابع للخطوط سويسرية والان نبدء بالتفاصيل

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إجلاء الركاب

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية السويسرية "سويس"، اليوم الثلاثاء، وفاة مضيف طيران كان على متن طائرة سويسرية هبطت اضطراريًا في النمسا بسبب امتلاء قمرة المقصورة بالدخان.وقالت الشركة، في بيان، إنه تم تحويل الرحلة من بوخارست إلى زيورخ في 23 ديسمبر إلى مدينة جراتس جنوبي النمسا بعد حدوث مشاكل في المحرك وامتلاء قمرة القيادة والمقصورة بالدخان.وأضافت الشركة أن المضيف لقي حتفه، أمس الاثنين، في العناية المركزة بالمستشفى في جراتس.وقالت الشركة إن المضيف كان أحد اثنين من أفراد الطاقم اللذين تم نقلهما إلى المستشفى.تابعت الشركة أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 74 على متن طائرة إيرباص "إيه 220 - 300" بعد هبوط الرحلة "إل إكس 1885" بسلام.وقال الرئيس التنفيذي للشركة السويسرية "سويس"، ينس فيلينجر، في البيان، "نشعر جميعا بالأسى لوفاة زميلنا العزيز.. لقد سببت وفاته عميق الحزن والصدمة لنا جميعنا. أفكارنا مع عائلة المضيف، حيث لا يمكن تصور حجم ألمها".وأضاف فيلينجر "أقدم لهم خالص العزاء نيابة عن جميع العاملين في الشركة." وشركة "سويس" هي شركة تابعة لشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا".وذكرت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" أن مكتب المدعي العام في جراتس أمر بفحص الطب الشرعي لجثة المضيف. كما عين خبير طيران وبدأ تحقيقا في سبب الحادث.