شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 23 عامًا من اعتقاله.. إعادة سجين من جوانتانامو إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

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اعتقال اليزيدي

الدمام - شريف احمد - أفاد البنتاجون بنقل أحد أوائل السجناء الذين تم إيداعهم في معتقل جوانتانامو سيئ السمعة، والذي تديره الولايات المتحدة، إلى تونس، بعد احتجازه لمدة 23 عامًا تقريبًا في المنشأة الموجودة بكوبا.وذكر البنتاجون، أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي)، أن وزير الدفاع الأمريكي كان قد أبلغ الكونجرس في يناير بشأن اعتزامه دعم إعادة المدعو رضا بن صالح اليزيدي، إلى بلاده بعد إجراء مراجعة صارمة، ولم تقدم وزارة الدفاع المزيد من التفاصيل بشأن عملية إعادة السجين.وبحسب ما ورد في تقارير إعلامية أمريكية، فقد اعتقلت قوات الأمن الباكستانية اليزيدي (59 عامًا) بالقرب من الحدود مع أفغانستان في ديسمبر من عام 2001، ثم تم إيداعه في معتقل جوانتانامو منذ افتتاحه في يناير من عام 2002.وأفادت التقارير أنه احتجز بدون أن يتم توجيه اتهامات إليه. وبحسب التقارير، فإن عملية إعادة السجين إلى تونس كانت قد بدأت لأول مرة منذ نحو 10 أعوام.