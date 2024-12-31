بارو: باريس تأمل أن تشهد سوريا انتقالا سياسيا يضم كل المجموعات على تنوعها

اشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لوكالة "فرانس برس" خلال زيارته لبنان، الى أن باريس تأمل أن تشهد سوريا انتقالا سياسيا يضم كل المجموعات على تنوعها".
واوضح بارو "ما ننتظره في شكل رئيسي هو أن يتمكن السوريون من معاودة الإمساك بمصيرهم بايديهم. ومن أجل ذلك، ينبغي ان يبدأ في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الاسد الاجرامي، انتقال سياسي يضم كل المجموعات في سوريا على تنوعها، ويكفل احترام أدنى الحقوق والحريات الأساسية".
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