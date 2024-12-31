الجيش الأوكراني: قصفنا مستودعا روسيا للنفط في منطقة سمولينسك

أعلن الجيش الأوكراني أن "قواته قصفت مستودعا روسيا للنفط في منطقة سمولينسك".
وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن "المستودع يستخدم لأغراض عسكرية"، لافتةً الى أن "انفجارات قوية وقعت وأن نيرانا اشتعلت في مستودعات بها منتجات نفطية".
وفي وقت سابق، قال فاسيلي أنوخين حاكم سمولينسك إن حطام طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها تسبب في تسرب وقود ونشوب حريق في مستودع نفط في المنطقة، لكن الوضع تحت السيطرة.
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