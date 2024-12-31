قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحدّيات كبيرة فكونوا مستعدّين لها فأنتم حماة الأمل والمستقبل

أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون، الى أننا "نطوي عامًا حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عامًا جديدًا نحمّله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقّونه والاستقرار الذي يتوقون إليه".

وقال قائد الجيش "لعسكريينا الذين يواجهون الأخطار، ويثبتون يوميًّا أنهم على قدر ثقة قيادتهم كما الشعب اللبناني: تنتظركم تحدّيات كبيرة، فكونوا مستعدّين لها. أنتم حماة الأمل والمستقبل".