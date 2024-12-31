أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون، الى أننا "نطوي عامًا حمل الكثير من المآسي والأحزان نتيجة الحرب وتداعياتها، ونستقبل عامًا جديدًا نحمّله آمالنا وأمنياتنا بأن ينعم خلاله اللبنانيون بالأمان الذي يستحقّونه والاستقرار الذي يتوقون إليه".
وقال قائد الجيش "لعسكريينا الذين يواجهون الأخطار، ويثبتون يوميًّا أنهم على قدر ثقة قيادتهم كما الشعب اللبناني: تنتظركم تحدّيات كبيرة، فكونوا مستعدّين لها. أنتم حماة الأمل والمستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش للعسكريين: تنتظركم تحدّيات كبيرة فكونوا مستعدّين لها فأنتم حماة الأمل والمستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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