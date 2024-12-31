اشار السيد علي فضل الله الى اننا نعيد التأكيد في ليلة رأس السنة على الابتعاد عن كل ما يخل بقيمة استقبال سنة جديدة، وذلك بالاقلاع عن العادة المتخلّفة المتمثّلة بإطلاق الرصاص عند أي مناسبة، وفضلاً عن حرمته الشرعيّة ومخالفته للقانون، فإنّه يضاعف قلق النّاس، ويزيدهم توتّراً وخوفاً، ويضع السّلاح في غير موقعه الطبيعي، ناهيك بما يتسبّب به هذا الرصاص من مآسٍ ومشاكل.
ولفت السيد فضل الله في تصريح له، الى انه من لا يعرف ما يسبّبه، فليذهب إلى المستشفيات، ليرى نتائج رصاصاته الّتي قد تصيب شخصاً هنا، وتقتل شخصاً هناك. أيها المطلقون للرصاص اتّقوا الله في عباده وبلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر السيد علي فضل الله اكد حرمة إطلاق الرصاص عند أي مناسبة حفظا للارواح وعدم إثارة قلق الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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