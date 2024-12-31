شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يهنى الشعب المصري بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

نشر حزب الجبهة الوطنية، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة بالعام الميلادي الجديد 2025 قائلا "في بداية العام الجديد نتطلع سويًا لمزيد من الإنجازات على أرض مصر..كل عام والشعب المصري بخير".

ونشر حزب الجبهة الوطنية أول بيان له على الصفحة الرسمية في فيس بوك، أكد فيه إيمانه بأن مصر تستحق الأفضل، وبأن تغيير المناخ السياسي الحقيقي يبدأ من المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة والالتزام الجاد بالإصلاح، أن الحزب يسعى لضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية، وإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار، ليكون نموذجا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع. كما يسعى الحزب لإيجاد البديل لمن فقدوا الثقة في الخطابات السائدة في الحياة الحزبية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل مزدهر ومستقر، وتأكيدا على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.



يضم الحزب الجديد والذى تم تدشينه أمس الأحد من قلب العاصمة الإدارية، الهيئة التأسيسية للحزب جميع فئات المجتمع المصرى، حيث إنها تضم 8 وزراء سابقين و8 إعلاميين وكتاب و7 رجال أعمال و15 برلمانيا ومفتى سابق ورئيس النواب سابق و10 سيدات و5 شباب و8 من خلفيات فكرية معارضة، إضافة لمحافظين سابقين وشخصيات قيادية فى ميدان العمل المجتمع.