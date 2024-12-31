شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقى المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود. منى الحديدى، عضو المجلس، والمهندس أسامة الشيخ، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام بالتدريب الإعلامي للعاملين في مجال الإعلام وفق أعلى معايير الجودة.

وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث تنفيذ سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية خلال الفترة القادمة لتطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية العاملة بالمؤسسات الإعلامية المصرية، لمواكبة الإعلام الحديث.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أهمية التدريب كعملیة أساسية وحیویة تحتاج إليها المؤسسات الإعلامية نظرًا للتطورات الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام على مستوى المنطقة والعالم، لرفع وتطوير أداء الإعلاميين.