شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "صحة النواب" لـ"الساعة 6": مناقشة قانون المسؤولية الطبية اليوم سمفونية وطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما حدث اليوم في مجلس النواب من مناقشة قانون المسؤولية الطبية وحذف مادة الحبس الاحتياطي للطبيب هي سمفونية وطنية وكان في إرادة سياسية واحترام للرأي، مؤكدا أن مجلس النواب عمل على مستوى عالي ولجنة الصحة قامت بدورها على أكمل وجه.

وأوضح مكرم رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة ثقة متبادلة وهي علاقة خاصة من القدم والطبيب المصري ذو خبرة، مشيرا إلى أن لجنة الصحة كانت مجتمعة اليوم، وحضر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وكان هناك كوكبة من أطباء نقابة الأطباء ووزراء سابقين لمناقشة هذا الملف.

وتابع: "بدأ الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بالكلام أنه أبلغ الحضور بإلغاء مادة الحبس الاحتياطي من المشروع وبعدما كنا نتكلم على الخطأ الطبي اللي اتحول لجنائي بقى في 3 مستويات منها خطأ طبي وفي خطأ طبي جسيم وهو سوء ممارسة أو إهمال"، موضحا أن شق الخطأ الجسيم سيكون فيه شق جنائي.

واستكمل: "بالنسبة للشق الجنائي مشوفناش في أي دولة في العالم في حبس للطبيب وغدا سيتم عمل مناقشة باستفاضة حول الشق الجنائي في الخطأ الطبي وده بعد قرار اللجنة الطبية العليا هي اللى تحدد الخطأ الطبي الجسيم".