شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هدى عمار: المناقشات حول قانون المسئولية الطبية عكست الديمقراطية والحوار والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، وأشادت بالمناقشات التي جرت في اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي.

وأشارت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من اللغط والجدل حول مشروع القانون، وتابعت: "انقلب السحر على الساحر، كان المراد التفرقة، لكن ما شهده الاجتماع اليوم من توافق وتلاحم يعكس الديمقراطية والحوار والتواصل بين الحكومة والنواب، وهذا ليس جديد علينا كمصريين".

وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت لقاءات لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية، واستضافت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وكان الحوار مهم جدا والبيان الذي أصدرته التنسيقية كان مهما وطرح حلول، واختتمت: "سعيدة أنه يوجد تلاحم بهذا الشكل".