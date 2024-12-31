شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شردى: حزب الجبهة الوطنية يضم الآراء المختلفة وبدأنا فى عمل التوكيلات والان مع تفاصيل الخبر

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية على إعلان تدشين الحزب، قائلا:"لاحظنا أن هناك فجوة واحتياج للساحة السياسية فى مصر لوجود حزب يجمع الآراء المختلفة، وما بين الخبرات التى قد تكون بعضها غابت عن الساحة السياسية لفترة والشباب، حتى ننطلق مع التطور الذى يشهده العالم فى السياسة والاقتصاد ومواجهة المشاكل.

وأضاف محمد مصطفى شردي، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن الحزب هو دافع وطنى واحتياج ملحوظ على الساحة السياسية المصرية، وهو ما جعلنا نتجمع على اختلاف الآراء والخلفيات والخبرات التراكمية لأعضاء الهيئة التأسيسة، حتى نقدم هذا الحزب للساحة السياسية والمواطن.

ولفت محمد مصطفى شردي إلى أنه بدأت بالفعل عمليات التوكيلات المختلفة طبقا للقانون المصرى الذى يتطلب على الأقل 5 آلاف توكيل لتأسيس أى حزب للتقدم لهيئة الأحزاب، ونحن لا نأتى لنخالف أحد أو نعارض أحد وكلنا وطنيين ومصر فوق الجميع، ولا صوت يعلو فوق صوت المواطن المصرى، وسنفتح الباب لزملائنا فى جميع الأحزاب لمناقشة الأمور المختلفة.