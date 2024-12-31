شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يدشن مشروع جديد فى اجتماع هيئته التأسيسية والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب الوعي اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور باسل عادل وبحضور أعضاء الهيئة التأسيسية وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس.

وخلال الاجتماع أعلن الدكتور باسل عادل رئيس الحزب عن تدشين احتفالية كبري للحزب تقام آخر يناير وبحضور كبار الشخصيات والأحزاب والبرلمانيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وناقش أعضاء الهيئة التأسيسية خلال الاجتماع أجندة الفاعليات خلال الربع الأول من عام 2015، حيث عرض مسئولي الملفات خطة الأنشطة والفعاليات، وتم الاتفاق علي التنفيذ خلال الفترة القادمة.

ووافق أعضاء الهيئة التاسيسية علي إطلاق الحزب لمشروع الوعي، وسيتم إرساله لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، كما طالب أعضاء الهيئة التأسيسية بضرورة اعتبار عام 2025 عاما للوعي.

كما ناقش الحضور "برنامج الحزب"، حيث عرض الأعضاء موجز عن الملفات المقدمة وأعلن الدكتور باسل عادل أنه جارى الانتهاء من البرنامج قريبا وإتاحته علي منصات الحزب المحتلفة، موضحا أن الأعضاء ولأول مرة يكتبون البرنامج بأيديهم في لحظة هامة وفارقة في الحياة السياسية.

وخلال الاجتماع هنأ حزب الوعي، حزب "الجبهة الوطنية "علي انطلاقته الرسمية تحت شعار"مصر للجميع " في خطوة جديدة تثري الحياة السياسية وتعزز التعددية الحزبية في وطننا الغالي، قائلا "نتمني لهم التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعاتهم لخدمة مصر وشعبها".