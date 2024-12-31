السلطات الكورية الجنوبية تحقق في دور حاجز أسمنتي في مطار موان في أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أنها تحقق في دور حاجز أسمنتي موجود في نهاية مدرج مطار موان، في أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد أسفرت عن مقتل 179 شخصاً مع تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" أثناء هبوطها.

وأظهر فيديو انتشر الأحد طائرة شركة "جيجو" وهي تنزلق على مدرج المطار قبل أن تصطدم بجدار وتنفجر. وأثار التسجيل تساؤلات من خبراء عما إذا كانت هندسة المطار أدت دوراً في الحادث.

وقال كيم كوانغ-إيل، وهو طيار سابق وأستاذ علوم الطيران في جامعة سيلا، إنه شعر "بغضب بالغ" لرؤيته الطائرة تقوم بهبوط اضطراري ماهر، لتصطدم بجدار في نهاية المطاف. وأوضح: "ما كان ينبغي أن يقام هيكل صلب في تلك الناحية على الإطلاق"، مضيفاً: "عادة، لا يقام عائق صلب في نهاية المدرج".

وشدد على أن هذا الأمر "مخالف لمعايير سلامة الملاحة الجوية الدولية"، مشيراً إلى أن "الهيكل المعني سبّب تحطم الطائرة واشتعالها".

وتابع: "خارج المطار، لا تقام في العادة سوى أسوار تكون ليّنة ولا تسبب ضرراً كبيراً. كان يمكن للطائرة أن تنزلق بشكل إضافي وتتوقف من تلقاء ذاتها. هذا الهيكل الذي اصطدمت به غير الضروري هو أمر مؤسف للغاية".

وقال مسؤولون إن محققين أميركيين، بمن فيهم من شركة بوينغ، كانوا في موقع الحادث في جنوب غرب موان، في حين بدأت السلطات الكورية الجنوبية مراجعة الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من حطام الطائرة.

والثلاثاء، سلمت الجثامين الأولى لضحايا تحطم طائرة بوينغ 737-800 للعائلات.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة "جيجو" للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل على متنها 181 شخصاً في رحلة من تايلاند، هم 175 راكباً وستة من أفراد الطاقم.

وأطلقت نداء تحذيرياً قبل أن تحط من دون عجلات الهبوط على مدرج المطار، وانزلقت إلى أن اصطدمت بحاجز وتحولت إلى كرة لهب.