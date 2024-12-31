نتانياهو: لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أنه "لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين".
وبحسب الصحيفة، توقّع نتانياهو، من جميع "أعضاء الائتلاف بمن فيهم بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر".
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