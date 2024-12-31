النشرة: الجيش الاسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات في بني حيان في جنوب لبنان

افاد مراسل "االنشرة" في الجنوب، بان الجيش الاسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات في بني حيان في جنوب لبنان.
وذكرت معلومات بانه تبين بأن الإنفجارين اللذين وقعا في بني حيان، ناجمين عن عمليات نسف نفذتها قوة مشاة اسرائيلية تسللت الى البلدة عصر اليوم بعد ان كانت قوات الإحتلال قد انسحبت منها قبل ايام.
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