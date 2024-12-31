ضبط جهاز مكافحة التهريب بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات كبيرة من السيجار المهرّب والمزور والسجائر الإلكترونية والمعسّل المزوّر والسجائر المهرّبة نتيجة عمليات دهم في سرعل- زغرتا ومرياطة وطرابلس والميناء في الشمال. وسطّرت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت في مناطق شمالية مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.