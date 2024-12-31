الجيش: تنفيذ عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 393 شخصًا".

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية، أنه "تم توقيف 314 سوريًّا في الشمال و15 سوريًّا في البقاع لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة، توقيف 45 مواطنًّا في الشمال والبقاع لحيازتهم اسلحة وذخائر حربية، دهم منازل مطلوبين في جبل لبنان وتوقيف 4 مواطنين وفلسطينيَّين وسوري لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف، ودهم منازل مطلوبين في البقاع وتوقيف 6 مواطنين وسوري لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات".

كذلك أعلنت المديرية، أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في مناطق الشياح والرويس وبرج البراجنة – الضاحية الجنوبية، وأوقفت 5 مواطنين لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".