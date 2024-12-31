جمعية الرسالة للإسعاف الصحي عالجت حفرة في البازورية ناتجة عن العدوان الإسرائيلي

اعلنت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، في بيان، ان "مركز البازورية التطوعي التابع للجمعية، بادر بالتعاون مع تجمع شباب البازورية وعدد من أصحاب الأيادي البيض، إلى معالجة الحفرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي في الشارع العام للبلدة قرب محطة خالد الحاج".

ولفتت المديرية، الى أن "الحفرة كانت تشكل عائقا كبيرا أمام حركة السيارات، وازدادت معاناة المواطنين بعد العاصفة الأخيرة التي أدت إلى ازدحام سير خانق في المنطقة"، واشارت الى ان هذه المبادرة "تأتي كحل موقت من أجل تأمين السلامة العامة والتخفيف من معاناة المواطنين، على أمل أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها وتعمل على معالجة الضرر بشكل نهائي بما يضمن استدامة الحلول ويخفف من الأعباء على الأهالي".