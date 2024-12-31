شكرا لقرائتكم خبر عن النائب احمد عبد الجواد: تعديلات قانون المسئولية الطبية تؤكد استجابة الدولة للنقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، بأن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، للتوافق حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وإدخال ما يلزم عليه من تعديلات، يعكس حرص مؤسسات الدولة التشريعية، وحزب مستقبل وطن على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكنهم من أداء مهنتهم النبيلة على أكمل وجه.

وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن بأن اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، شهد تمسك أعضاء اللجنة من حزب مستقبل وطن ومن مختلف الأحزاب الأخرى على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمى الخدمة الصحية فى حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية، وهو ما يؤكد حرص مختلف الأحزاب السياسية على تلبية مطالب الفرق الطبية في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء ممارستهم عملهم.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن انفتاح مجلس النواب على جميع الآراء والملاحظات حول هذا المشروع بقانون المهم قبل إقراره يؤكد أن مصر دولة بها مؤسسات دستورية قوية قادرة على التفاعل مع مطالب النقابات المهنية وصياغة نصوص تشريعية تحقق حماية لحقوق المرضى وفى الوقت ذاته بيئة آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية أثناء تقديمهم للخدمات الصحية.