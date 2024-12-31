شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: الجبهة الوطنية هدفه تطوير الحياة الحزبية لتحسين حياة المصريين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أن حزب الجبهة الوطنية سيعمل على إثراء الحياة الحزبية والسياسية في مصر، مشيرا إلى أنها كجبهة حزبية ستهدف هو تطوير الحالة الحزبية و السياسية المصرية، لاستيعاب طاقات الشعب في الشارع، وتحقيق آمالهم وأحلامهم، من أجل تحسين المجتمع المصري.

وتابع عضو مجلس الشيوخ السابق، أن حزب الجبهة الوطنية سيحتفظ بهوية الدولة المصرية، ومواقفها المصرية وقيمتها ووزنها الإقليمي والعربى، وستعمل بقوة على تحقيق احتياجات الشعب المصرى، ابتداء من المحليات والنقابات المهنية واتحادات الطلاب، بالإضافة إلى العمل على مشاكل الأجور والبطالة ووضع حلول وتصورات من أجل تحسين الحياة المصرية بأكملها.

يأتي ذلك غداة تدشين حزب الجبهة الوطنية تحت شعار "مصر للجميع" والإعلان عن هيئته التأسيسية والتي ضمن العديد من القامات والرموز السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوطنية.

وأكد الجزار أن الحزب الجديد ينطلق في وقت يتطلع فيه الوطن والمصريين لنهج جديد لتعزيز قيم المشاركة السياسية وإثراء الحياة الحزبية بمصر.. مشيرا إلى أن الحزب يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد د.عاصم الجزار أن حزب الجبهة الوطنية سيسعى لأن يكون بيت خبرة حقيقي لمن يريد مصلحة الوطن لا المصالح الشخصية .. والعمل على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة المهنية والفنية والقدرة على الإنخراط في المجتمع والمشاركة الشعبية .. مشددا على أن الحزب الجديد سيعمل على التواجد في كافة أنحاء الجمهورية وتعزيز المشاركة الشعبية واكتشاف الكوادر الحزبية والانتخابية في مختلف المحافظات من خلال معايير محددة وواضحة.