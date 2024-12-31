شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس النواب: استجابنا لـ95% من مطالب الأطباء بقانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، أن جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وأن أكثر من 95% منها تم الاستجابة إليها.



وقال المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم: "جميع مقترحات نقابة الأطباء تم بحثها، الكل أرسلها لنا حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمعارضة، مطالب أخذت بعين الاعتبار وأكثر من 95% من هذه المطالب تم الاستجابة لها بخلاف بعض المطالب قد تكون فيها شبهة عدم دستورية، أو تمييز لفئة".

وتابع: "لا يوجد بيت مصرى لا يوجد فيه بعض من الفريق طبى، لكن فكرة إلزام جهة التحقيق غير قانونية، والمادة 18 سيعاد صياغتها بما يرضى كل الفريق الطبي".

وقال المستشار محمد عبد العليم كفافى المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب: "النصوص منضبطة ونستمع لجميع الأطراف ومنفتحون على الجميع ونستمع للجميع والأمر سيخضع أيضا للجلسة العامة و الأمور ستأخذ حقها فى الصياغة".

وتابع: "الأمر ليست خناقة بين طرف وطرف آخر، الهدف المصلحة العامة، ومجلس النواب منفتح على كل الأفكار والمقترحات".

وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الأطباء وكل أعضاء المنظومة الطبية محل تقدير واحترام من كل مؤسسات الدولة.

وقال وزير المجالس النيابية: "يحسب لمجلس النواب الاستماع للجميع، والمناقشات الجادة بمجلس الشيوخ هى التى أوصلتنا لما نحن عليه الآن و كل الشكر والتقدير للمنظومة الطبية وجميع الأطراف".



وأكد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسى أن الثقة فى الطبيب ثقة مطلقة.

وقال المستشار محمود فوزي: يحسب للحكومة ولمجلس النواب تفاعله الإيجابى والتفصيلى خاصة فى الموضوعات ذات الأهمية، لاسيما وأن الحكومة كانت حريصة على النقاش الموسع".



ووجه المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسى الشكر لكلا من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب و كذلك لمجلس الشيوخ على جهدهما فى خروج مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشكل متوازن.