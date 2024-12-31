شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشكر القيادة السياسية على تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية وعضو المجلس عن حزب النور، الشكر والتقدير للقيادة السياسية، على دعمه للمواطن واهتمامه بصدور العديد من التشريعات المهمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونقيب الأطباء، ونقيب العلاج الطبيعي، ونقيب التمريض، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأكد على اعتزازه برئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيداً بتوجيهاته حول مشروع القانون، تلبية لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكنهم من أداء مهنتهم السامية على أكمل وجه.